Путин присвоил пяти россиянам звание Героя труда

Владимир Путин и Людмила Беспалова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пятерым гражданам, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Награждены были:

Людмила Беспалова — заведующая отделом Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, Краснодарский край;

Михаил Будниченко — генеральный директор комплекса «Севмаш», Архангельская область;

Елтуган Сыздыков — первый заместитель гендиректора и главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка, Московская область;

Алексей Халмакшинов — водитель угольной компании «Разрез Тугнуйский», Бурятия;

Владимир Щедов — машинист мельниц фабрики Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева, Курская область.

Кроме того, Путин наградил почетными знаками «За успехи в труде» пять российских предприятий.

Государственные награды получили коллективы:

«Севмаша»;

Омского завода транспортного машиностроения;

металлургической компании «Русполимет» (Нижегородская область);

научно-производственного центра «Старт» имени М.В. Проценко (Пензенская область);

Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И.П. Бардина (Москва).

Звание Героя труда — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, учрежденная в СССР в 1927 году. Путин подписал указ о возрождении звания в 2013 году, объяснив это необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».

С 2023 года помимо медали и грамоты обладатели звания получают от государства ежемесячную выплату в размере 61 566,28 руб.