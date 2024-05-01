Путин присвоил пяти россиянам звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пятерым гражданам, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Награждены были:
- Людмила Беспалова — заведующая отделом Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, Краснодарский край;
- Михаил Будниченко — генеральный директор комплекса «Севмаш», Архангельская область;
- Елтуган Сыздыков — первый заместитель гендиректора и главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка, Московская область;
- Алексей Халмакшинов — водитель угольной компании «Разрез Тугнуйский», Бурятия;
- Владимир Щедов — машинист мельниц фабрики Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева, Курская область.
Кроме того, Путин наградил почетными знаками «За успехи в труде» пять российских предприятий.
Государственные награды получили коллективы:
- «Севмаша»;
- Омского завода транспортного машиностроения;
- металлургической компании «Русполимет» (Нижегородская область);
- научно-производственного центра «Старт» имени М.В. Проценко (Пензенская область);
- Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И.П. Бардина (Москва).
Звание Героя труда — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, учрежденная в СССР в 1927 году. Путин подписал указ о возрождении звания в 2013 году, объяснив это необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».
С 2023 года помимо медали и грамоты обладатели звания получают от государства ежемесячную выплату в размере 61 566,28 руб.
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