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Путин присвоил пяти россиянам звание Героя труда

Президент Владимир Путин присвоил пяти россиянам звание Героя труда
Владимир Путин и Людмила Беспалова
Владимир Путин и Людмила Беспалова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пятерым гражданам, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Награждены были:

  • Людмила Беспалова — заведующая отделом Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, Краснодарский край;
  • Михаил Будниченко — генеральный директор комплекса «Севмаш», Архангельская область;
  • Елтуган Сыздыков — первый заместитель гендиректора и главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка, Московская область;
  • Алексей Халмакшинов — водитель угольной компании «Разрез Тугнуйский», Бурятия;
  • Владимир Щедов — машинист мельниц фабрики Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева, Курская область.

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Космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (слева направо)&nbsp;

Кроме того, Путин наградил почетными знаками «За успехи в труде» пять российских предприятий.

Государственные награды получили коллективы:

  • «Севмаша»;
  • Омского завода транспортного машиностроения;
  • металлургической компании «Русполимет» (Нижегородская область);
  • научно-производственного центра «Старт» имени М.В. Проценко (Пензенская область);
  • Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И.П. Бардина (Москва).

Звание Героя труда — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, учрежденная в СССР в 1927 году. Путин подписал указ о возрождении звания в 2013 году, объяснив это необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».

С 2023 года помимо медали и грамоты обладатели звания получают от государства ежемесячную выплату в размере 61 566,28 руб.

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Герой труда Владимир Путин награждение 1 Мая
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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