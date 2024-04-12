Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву

Российские космонавты Прокопьев, Новицкий и белорусская космонавтка Василевская награждены орденами Гагарина. Звания Героев России получили космонавты Петелин и Федяев

Космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (слева направо) (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой инфорации.

Оба награждены «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Тем же указом орден Гагарина получили российские космонавты Сергей Прокопьев (стал Героем России в 2022 году) и Олег Новицкий, а также белорусская космонавтка Марина Василевская. Корабль с двумя последними на борту в марте пристыковался к МКС. Их наградили «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета» на МКС.

Олег Новицкий и Марина Василевская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Федяев находился на станции в марте—сентябре прошлого года в составе экипажа корабля Crew Dragon, экспедиция длилась 186 суток. В экипаж входили также астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Петелин был на МСК немногим более года в качестве бортинженера-1 «Союза МС-22» и вернулся в прошлом сентябре.