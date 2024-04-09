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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Мариуполе провели рейд против нелегальных мигрантов

Пушилин: восемь мигрантов-нелегалов выдворили из России после рейда в Мариуполе
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Мариуполе провели рейд против нелегальных мигрантов
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ФСБ, полиция и Росгвардия провели рейд в Мариуполе для выявления иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

После проверочных мероприятий 20 иностранцев привлекли к административной ответственности по статье о нарушении режима пребывания в России (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП). Восемь нелегальных мигрантов выдворили из России.

Пушилин отметил, что «фильтрационно-проверочные мероприятия на территории Донецкой народной республики продолжаются».

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Проверки иностранцев в России усилились после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Тогда вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли огонь по посетителям и устроили поджог. Погибли более 140 человек. Нападавшие попытались скрыться, однако их задержали. Все они оказались гражданами Таджикистана.

За неделю после теракта суды Москвы принудительно выдворили из России 403 иностранца. Всего за этот период поступило 1,5 тыс. дел о нарушении миграционного законодательства. Помимо принудительного и самостоятельного выдворения мигрантам назначали штрафы: чаще от 5 тыс. до 7 тыс. руб.; размер максимального достиг 40 тыс. руб. — иностранца не депортировали, поскольку он был единственным кормильцем в семье с малолетним ребенком.

Теги
Денис Пушилин ДНР ФСБ нелегальные мигранты мигранты
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