На юге Китая 30 человек пострадали после обрушения автомагистрали
На юге Китая на скоростной автомагистрали обвалилась дорога, в результате чего пострадал 31 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.
ЧП произошло около 2:10 1 мая (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу, следующей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.
В результате произошедшего под завалами оказались 18 машин, 31 человек был отправлен в больницу.
Спасательные работы продолжаются, автомагистраль перекрыта. Причины аварии выясняются.
В июле 2023 года в Турции из-за проливных дождей обрушился участок трассы Орду — Сивас, которая соединяет Черное и Средиземное моря. Пострадавших при обрушении не было, но трассу временно закрывали для движения в обоих направлениях.
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