На автомагистрали на юге Китая произошло обрушение дороги, 31 человек пострадал

На юге Китая 30 человек пострадали после обрушения автомагистрали

На юге Китая на скоростной автомагистрали обвалилась дорога, в результате чего пострадал 31 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.

ЧП произошло около 2:10 1 мая (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу, следующей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

В результате произошедшего под завалами оказались 18 машин, 31 человек был отправлен в больницу.

Спасательные работы продолжаются, автомагистраль перекрыта. Причины аварии выясняются.

В июле 2023 года в Турции из-за проливных дождей обрушился участок трассы Орду — Сивас, которая соединяет Черное и Средиземное моря. Пострадавших при обрушении не было, но трассу временно закрывали для движения в обоих направлениях.