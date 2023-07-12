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В Турции после ливней обрушилась часть трассы Орду — Сивас. Видео

В Турции после ливней обрушилась часть трассы Орду — Сивас

В Турции после ливней обрушилась часть трассы Орду — Сивас. Видео
Video

В Турции из-за проливных дождей обрушился участок трассы Орду — Сивас, которая соединяет Черное и Средиземное моря, сообщил Büyük Sivas. Кадры происшествия, снятые очевидцами, появились в Twitter издания 11 июля.

Пострадавших при обрушении нет. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что трассу Орду — Сивас закрыли для движения в обоих направлениях.

Проливные дожди в Турции начались вечером 8 июля и продолжаются до сих пор. За это время из-за наводнений и оползней повреждены минимум 32 жилых дома и 35 транспортных средств, говорится в заявлении на сайте губернатора Орду. В регионе ведут работы по оценке ущерба и работают над восстановлением инфраструктуры.

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