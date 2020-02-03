В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, 25-летняя женщина допустила к управлению каршеринговым автомобилем малолетнего ребенка 25 января. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.

Следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК России «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В данный момент следователи устанавливают местонахождение подозреваемой и выясняют все обстоятельства случившегося.

В ноябре 2019 года в Татарстане следователи завели несколько уголовных дел против женщины, которая посадила за руль автомобиля шестилетнего сына и выложила соответствующую видеозапись в Сети. Она объяснила свой поступок желанием научить сына водить.