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В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, 25-летняя женщина допустила к управлению каршеринговым автомобилем малолетнего ребенка 25 января. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.

Следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК России «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В данный момент следователи устанавливают местонахождение подозреваемой и выясняют все обстоятельства случившегося.

В ноябре 2019 года в Татарстане следователи завели несколько уголовных дел против женщины, которая посадила за руль автомобиля шестилетнего сына и выложила соответствующую видеозапись в Сети. Она объяснила свой поступок желанием научить сына водить.

В отношении нее возбудили три уголовных дела — первое по ст. 125 УК России «Оставление в опасности» и ст. 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», второе — по ст. 151.2 УК России «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» и третье — по ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

Теги: СК, ребенок, женщина, машина
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