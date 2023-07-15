В Химках подросток на отцовской машине врезался в остановку и сбил четырех человек

В Химках подросток на отцовской машине сбил четырех человек на остановке

Фото: МВД России

В подмосковных Химках подросток за рулем отцовской иномарки врезался в остановку, сообщила пресс-служба управления МВД по Московской области.

Подросток 2007 года рождения въехал в остановку возле дома № 8 на улице Ивановская в микрорайоне Новогорск. В результате пострадали четверо рабочих, которые делали ремонт. Двоих из них госпитализировали.

В конце июня под Костромой полиция задержала пьяного 17-летнего подростка, который ехал за рулем, превышая скорость. Пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, он не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. Сотрудникам полиции подросток рассказал, что взял автомобиль родителей, чтобы навестить приятеля.

На задержанного составили административный протокол по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП), которая предусматривает наказание в виде ареста до 15 суток или штрафа в размере 30 тыс. руб. Родителей подростка привлекли к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП).