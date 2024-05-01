Протестующие в Тбилиси возвели баррикады после ухода полицейских

В Тбилиси участники протестов против закона об иноагентах возвели баррикады у здания грузинского парламента, сообщают телекомпании «Мтавари Архи» и «Рустави 2».

Митинг проходил на проспекте Руставели, где и расположено здание парламента. К моменту возведения баррикад полицейские уже покинули проспект.

Как отмечает «Рустави 2», акция протеста подошла к завершению. По словам митингующих, они собираются возобновить акции.

Массовые акции протеста и столкновения с полицией были вызваны проектом закона об иноагентах, который был принят в первом чтении грузинским парламентом в апреле. На 1 мая запланировано второе чтение законопроекта.

Согласно проекту документа, неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».

Во время митинга 30 апреля грузинский спецназ применил против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадавшие есть как среди участников протеста, так и среди правоохранителей. Некоторых митингующих задерживали.