Протестующие в Тбилиси возвели баррикады после ухода полицейских
В Тбилиси участники протестов против закона об иноагентах возвели баррикады у здания грузинского парламента, сообщают телекомпании «Мтавари Архи» и «Рустави 2».
Митинг проходил на проспекте Руставели, где и расположено здание парламента. К моменту возведения баррикад полицейские уже покинули проспект.
Как отмечает «Рустави 2», акция протеста подошла к завершению. По словам митингующих, они собираются возобновить акции.
Массовые акции протеста и столкновения с полицией были вызваны проектом закона об иноагентах, который был принят в первом чтении грузинским парламентом в апреле. На 1 мая запланировано второе чтение законопроекта.
Согласно проекту документа, неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».
Во время митинга 30 апреля грузинский спецназ применил против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадавшие есть как среди участников протеста, так и среди правоохранителей. Некоторых митингующих задерживали.
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