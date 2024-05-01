В Нью-Мексико разбился истребитель F-16 с опасными химикатами

Американский истребитель F-16 разбился в штате Нью-Мексико к западу от базы Военно-воздушных сил Холломан, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей авиабазы.

По словам собеседника агентства, Fighting Falcon («Боевой сокол») упал недалеко от национального парка Уайт-Сандс. Пилот, который был единственным человеком на борту, смог катапультироваться. Его отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Представители авиабазы заявили, что было начато расследование для установления причины крушения.

Местные власти призвали людей, не связанных с оказанием экстренной помощи, избегать места происшествия, «чтобы предотвратить любое возможное воздействие опасных химических веществ, находившихся на борту самолета».

18 апреля на западе Кении разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий Силами обороны страны Фрэнсис Оголла. Вертолет рухнул на границе округа Западный Покот и Эльгейо-Мараквет. По данным полиции, погибли пять человек, трое пострадали, их эвакуировали на другом военном вертолете. Издание The Star сообщило, что Оголла погиб.