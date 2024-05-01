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В Нью-Мексико разбился истребитель F-16 с опасными химикатами

В Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16

Американский истребитель F-16 разбился в штате Нью-Мексико к западу от базы Военно-воздушных сил Холломан, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей авиабазы.

По словам собеседника агентства, Fighting Falcon («Боевой сокол») упал недалеко от национального парка Уайт-Сандс. Пилот, который был единственным человеком на борту, смог катапультироваться. Его отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Представители авиабазы заявили, что было начато расследование для установления причины крушения.

Местные власти призвали людей, не связанных с оказанием экстренной помощи, избегать места происшествия, «чтобы предотвратить любое возможное воздействие опасных химических веществ, находившихся на борту самолета».

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Теги
Нью-Мексико США F-16 истребитель F-16 авиакатастрофа
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