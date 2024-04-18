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В Кении разбился вертолет с командующим Силами обороны страны

В Кении разбился вертолет с командующим Силами обороны страны
Фрэнсис Оголла
Фрэнсис Оголла (Фото: mod.go.ke)

На западе Кении разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий Силами обороны страны Фрэнсис Оголла. Об этом сообщает Nation.

Вертолет рухнул на границе округа Западный Покот и Эльгейо-Мараквет. По данным полиции, погибли пять человек, трое пострадали, их эвакуировали на другом военном вертолете. Жив ли глава Сил обороны, Nation не уточняет.

Как пишет издание, военные возвращались на вертолете после «миротворческой миссии» в средней школе в Западном Покоте. Там Армия обороны Кении реконструирует учебные заведения, поврежденные из-за нападений вооруженных группировок.

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После крушения вертолета президент Кении Уильям Руто созвал заседание Совета безопасности. Помимо главы государства в нем состоят его заместитель, министр обороны, генеральный прокурор, глава Национальной разведывательной службы и генеральный инспектор полиции.

The Star сообщает, что Оголла погиб в результате крушения вертолета. Он занимал пост командующего Силами обороны Кении с апреля 2023 года. Его предшественник на этой должности, Роберт Кибочи, ушел в отставку по возрасту после достижения 62 лет.

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Теги
Кения авиакатастрофа вертолеты военные
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