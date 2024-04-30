 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных

В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных, которые были мобилизованы в рамках операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива», сообщил президент страны Петро Густаво в соцсети X (ранее Twitter).

«Я приношу свои соболезнования в связи с гибелью девяти членов экипажа армейского вертолета, который приземлился и доставлял войска в Южный Боливар в ходе операций против «Клана залива», — написал глава государства.

Национальная армия Колумбии уточнила, что погиб экипаж и пассажиры вертолета Ми-17, и опубликовала список погибших. Крушение произошло в городе Ареналь.

El Nuevo Siglo пишет, что вертолет потерял связь с диспетчерами, его обнаружили фермеры.

Издание отмечает, что разбившийся Ми-17 входил в парк вертолетов, о передаче которых Колумбия договорилась с Россией в 1996 — 2009 годах.

Восемь человек погибли при крушении вертолета в Эквадоре
Общество
Фото:Wladimir Jativa / Zumapress / Global Look Press

«Клан залива» — колумбийская преступная группировка, которая занимается торговлей наркотиками, в частности кокаином, нелегальной добычей полезных ископаемых, а также организовывает вооруженные нападения внутри страны.

Теги
Колумбия наркокартели наркоторговля вертолеты авиакатастрофа военные
Материалы по теме
Кадры столкновения двух вертолетов в Малайзии
Политика
Один человек погиб при крушении двух патрульных вертолетов в Японии
Общество
Вертолет упал на улицу в Мехико
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза Финансы, 05:45
В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных Общество, 05:29
Samsung сообщила о десятикратном росте прибыли на фоне бума в области ИИ Технологии и медиа, 05:11
Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки Политика, 04:55
Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену предотвратить ордеры МУС Политика, 04:46
L'Occitane выкупит свои акции за $1,8 млрд и станет частной компанией Бизнес, 04:12
CNN узнал о новом предложении ХАМАС от Египта о прекращении огня Политика, 03:54
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом Политика, 03:32
В Харькове переименовали станцию метро «Пушкинская» Политика, 03:04
В США зафиксировали рост числа пациентов с психическими заболеваниями Общество, 02:20
Такер Карлсон взял интервью у Александра Дугина Политика, 02:01
На Крымском мосту временно перекрыли движение Политика, 01:51
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 01:31
Хуситы заявили об атаке на два эсминца США в Красном море Политика, 01:25