В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных

В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных, которые были мобилизованы в рамках операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива», сообщил президент страны Петро Густаво в соцсети X (ранее Twitter).

«Я приношу свои соболезнования в связи с гибелью девяти членов экипажа армейского вертолета, который приземлился и доставлял войска в Южный Боливар в ходе операций против «Клана залива», — написал глава государства.

Национальная армия Колумбии уточнила, что погиб экипаж и пассажиры вертолета Ми-17, и опубликовала список погибших. Крушение произошло в городе Ареналь.

El Nuevo Siglo пишет, что вертолет потерял связь с диспетчерами, его обнаружили фермеры.

Издание отмечает, что разбившийся Ми-17 входил в парк вертолетов, о передаче которых Колумбия договорилась с Россией в 1996 — 2009 годах.

«Клан залива» — колумбийская преступная группировка, которая занимается торговлей наркотиками, в частности кокаином, нелегальной добычей полезных ископаемых, а также организовывает вооруженные нападения внутри страны.