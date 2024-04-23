В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии
В Болгарии 22 апреля возобновили демонтаж памятника Советской армии, сообщает издание Banker.bg.
В пресс-службе администрации Софии сообщили, что губернатор Софийской области Вьяра Тодева «приняла меры по консервации постамента». С памятника также сняли облицовочные плиты с надписями.
Демонтаж монумента был приостановлен в 2023 году из-за ходатайства партии «Возрождение» и жалобы ассоциации «Stand up.BG».
Снос памятника начался в декабре 2023 года, несмотря на протесты с участием депутатов Болгарской социалистической партии (БСП) и партии «Возрождение». Они сочли, что районные власти нарушают закон, и выступили против сноса монумента.
Тодева отметила, что памятник за 70 лет ни разу не реставрировался и в результате погодных условий согласно проведенным исследованиям в конструкциях образовались серьезные трещины.
Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала демонтаж монумента «варварскими действиями» болгарской стороны, которые «не имеют никакого оправдания или прощения».
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