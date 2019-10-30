Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Из названия города, где состоялась Переяславская рада, исключили фамилию гетмана Богдана Хмельницкого. Инициатором переименования выступила местная городская дума

Вид Переяславля (Фото: Skoropadsky / Wikimedia Commons)

Депутаты Верховной рады на заседании в среду, 30 октября поддержали проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий. За переименование райцентра в Киевской области в Переяслав проголосовали 267 депутатов, сообщает телеканал «112».

В пояснительной записке к проекту постановления, который был внесен в Раду 25 октября, отмечается, что переименование инициировала Переяслав-Хмельницкая городская рада, чтобы вернуть городу его историческое название.

«Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом в договоре Руси с Византией», — говорится в записке. Город Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году. Имя гетмана появилось в связи с тем, что в 1654 году в этом городе состоялось собрание запорожского казачества во главе с Хмельницким, на котором было решено принять территории Войска Запорожского в подданство Русского царства.

«Возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об «извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом», — отмечается в документе.

Попытки переименовать Переяслав-Хмельницкий предпринимались и ранее, но до сих пор терпели неудачу.