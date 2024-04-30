Жена Дениса Майданова заявила, что с ним «все нормально»
Супруга певца и композитора Дениса Майданова Наталья после сообщений о его госпитализации сообщила РБК, что с артистом «все нормально».
«Директор Дениса Васильевича сообщил мне, что все нормально. Спасибо за беспокойство», — сказала певица РБК.
Как рассказал ТАСС директор певца Захар Майданов, Денису Майданову стало плохо в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. После принятия лекарств от пневмонии у него возник отек Квинке — аллергическая реакция. Директор сказал, что был вопрос о его госпитализации, но артист чувствует себя нормально.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что вечером 30 апреля, в 18:00 мск, пройдет новый выпуск программы «Вам слово! С Ириной Волк», главным гостем которой должен стать Денис Майданов. Она предложила включить радиостанцию «Милицейская волна». Об отмене программы из-за самочувствия Майданова она не сообщала.
Майданов является депутатом Госдумы с сентября 2021 года. В конце 2022 года Майданов вошел в список артистов «патриотической направленности», которых стоит поддержать телеканалам, перечень подготовил Кремль.
Украина заочно приговорила Майданова за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны в декабре 2022 года. В феврале 2024 года его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества из-за песни «Сарматушка».
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