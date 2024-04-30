Захарова заподозрила «расслоение сознания» у стратегов США из-за МУС
Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала расслоением сознания позицию Белого дома из-за расследования Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий Израиля в секторе Газа. По данным израильской газеты Maariv, МУС собирается выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила МУС в превышении юрисдикции суда.
«Это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов», — отметила Захарова в своем телеграм-канале.
По ее словам, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США (администрация Джо Байдена отменила визовые ограничения против сотрудников МУС в 2021 году. — РБК), а с другой — Вашингтон полностью поддержал, «если не сказать — стимулировал, выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства». С третьей, добавила Захарова, американская политическая система не признает легитимности Международного уголовного суда в отношении себя и «своих сателлитов».
«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений», — заключила Захарова.
Газета The New York Times писала, что ордера на арест, выданные МУС, будут восприняты в большинстве стран мира как «унизительный моральный упрек» в отношении Израиля, который все чаще сталкивается с негативной международной реакцией на действия израильской армии в секторе Газа. Один из источников газеты среди израильских чиновников отметил, что перспектива ордера МУС уже повлияла на принятие решений Израилем в последние недели.
Суд в Гааге не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Для того чтобы МУС рассматривал дело, нужно, чтобы обвиняемый физически присутствовал в здании суда. Сам по себе суд не может вынудить его приехать в Гаагу, но может рассчитывать на помощь стран, признающих его юрисдикцию.
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