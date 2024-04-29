NYT узнала об опасениях Израиля возможным ордером МУС на арест Нетаньяху

Израильские власти полагают, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге готовится выдать ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пять осведомленных источников. Одним из таких чиновников, по данным газеты, может стать премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, что сильно беспокоит местные власти.

Ранее о том, что МУС готовится выдать ордер на Нетаньяху, сообщала и израильская газета Maariv. По ее данным, сам премьер был очень встревожен этим фактом и в последние дни старался предотвратить такое развитие событий. В частности, он провел множество телефонных разговоров в попытке отменить возможное преследование, включая разговор с президентом США Джо Байденом.

Как пишет NYT, ордера на арест, выданные МУС, вероятно, будут восприняты в большинстве стран мира как «унизительный моральный упрек» в отношении Израиля, который все чаще сталкивается с негативной международной реакцией из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Один из источников газеты среди израильских чиновников заявил, что перспектива ордера МУС уже повлияла на принятие решений Израилем в последние недели.

В то же время источники NYT отказались называть имена других официальных израильских лиц, которые могут попасть под преследование, а также не уточнили, на какой стадии находится сейчас МУС в данном вопросе.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее подтвердил, что его команда расследует инциденты во время войны Израиля и ХАМАС, отказавшись предоставить иные подробности. В офисе Нетаньяху отметили, что любое вмешательство МУС «создаст опасный прецедент, который угрожает солдатам и чиновникам всех демократических стран, борющимся с диким терроризмом и бессмысленной агрессией».

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Как заявила тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова, решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — указала она.