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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NYT узнала об опасениях Израиля возможным ордером МУС на арест Нетаньяху

NYT: в Израиле опасаются, что МУС вскоре выдаст ордер на арест Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израильские власти полагают, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге готовится выдать ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пять осведомленных источников. Одним из таких чиновников, по данным газеты, может стать премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, что сильно беспокоит местные власти.

Ранее о том, что МУС готовится выдать ордер на Нетаньяху, сообщала и израильская газета Maariv. По ее данным, сам премьер был очень встревожен этим фактом и в последние дни старался предотвратить такое развитие событий. В частности, он провел множество телефонных разговоров в попытке отменить возможное преследование, включая разговор с президентом США Джо Байденом.

Как пишет NYT, ордера на арест, выданные МУС, вероятно, будут восприняты в большинстве стран мира как «унизительный моральный упрек» в отношении Израиля, который все чаще сталкивается с негативной международной реакцией из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Один из источников газеты среди израильских чиновников заявил, что перспектива ордера МУС уже повлияла на принятие решений Израилем в последние недели.

В то же время источники NYT отказались называть имена других официальных израильских лиц, которые могут попасть под преследование, а также не уточнили, на какой стадии находится сейчас МУС в данном вопросе.

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Главный прокурор МУС Карим Хан ранее подтвердил, что его команда расследует инциденты во время войны Израиля и ХАМАС, отказавшись предоставить иные подробности. В офисе Нетаньяху отметили, что любое вмешательство МУС «создаст опасный прецедент, который угрожает солдатам и чиновникам всех демократических стран, борющимся с диким терроризмом и бессмысленной агрессией».

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Как заявила тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова, решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — указала она. 

Суд в Гааге не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Для того чтобы МУС рассматривал дело, нужно, чтобы обвиняемый физически присутствовал в здании суда. Сам по себе суд не может вынудить его приехать в Гаагу, но может рассчитывать на помощь стран, признающих его юрисдикцию.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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