В Тюменской области сдвинулись пики паводка
Пики паводка в Тюменской области сдвинулись из-за медленного движения воды в реке Тобол и ее разлива по пойме, сообщил губернатор Александр Моор.
«Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске — 9–10 мая», — написал он в телеграм-канале. Ранее глава региона говорил, что пик паводка в Упорово планируется 28 апреля, а в Ялуторовске — 1 мая.
Он добавил, что работы на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе, к которому с двух сторон подошла вода, продолжаются. Реверсивное движение помогло уменьшить заторы на дороге, пока уровень воды будет высоким, оно сохранится, заключил Моор.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Его также ввели в Оренбургской и Курганской областях, в первой режиму ЧС придали федеральный статус.
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