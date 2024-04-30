Уровень реки Ишим у тюменского Викулово приблизился к критической отметке
Уровень воды в реке Ишим около села Викулово за сутки поднялся на 102 см и достиг 976 см при критической отметке 10 м, сообщает региональное правительство.
Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что уровень воды у Викулово составит не менее 11,5 м. «Дамба рассчитана на 12,5 м, плюс мы ее нарастили насыпью на 60 см. Некоторые жители с трудом верят, что уровень вода поднимется так высоко», — написал он.
Ранее, 27 апреля, глава региона заявил что все внимание властей сосредоточено на Абатском районе, где вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск. Там, согласно последним данным, вода в реке Ишим поднялась до 1221 см.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Его также ввели в Оренбургской и Курганской областях, в первой режиму ЧС придали федеральный статус.
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