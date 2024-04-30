В Курганской области сократили запрет на торговлю алкоголем на майских

На территории Курганской области скорректировали запрет на розничную продажу алкоголя в майские праздники из-за улучшения паводковой ситуации, сообщила пресс-служба администрации в телеграм-канале.

«В связи с тем, что паводковая обстановка улучшается, как и прогнозы по пожарной обстановке, решено установить запрет на розничную продажу алкоголя не с 9 по 12 мая, как планировалось ранее, а только на 9 мая», — говорится в публикации. Кроме того, продолжит действовать запрет на продажу алкоголя 30 апреля и 1 мая.

Продавать алкогольные напитки разрешено только в организациях общественного питания.

Ранее власти Курганской области запретили продажу алкоголя в нескольких муниципалитетах с 11 по 21 апреля. Запрет ввели в связи с затоплениями населенных пунктов из-за паводка.

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях. Уровень воды в Тоболе у Кургана 19 апреля поднялся до 1008 см и побил исторический максимум 1994 года — 10 м, а позднее начал снижаться.