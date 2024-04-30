CNN узнал о новом предложении ХАМАС от Египта о прекращении огня

ХАМАС рассматривает новое предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, сообщает CNN со ссылкой на источник из Израиля, знакомый с ходом переговоров, и иностранный дипломатический источник.

Новую схему предложил Египет. Над ней также работал Израиль, при этом израильская сторона, как отмечает телеканал, не до конца согласна с предлагаемыми условиями.

Сделка предполагает два этапа, в первый из которых в течение нескольких недель будут освобождены от 20 до 33 израильских заложников в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа. Кроме того, Израиль также обязуется отпустить палестинских заключенных.

Второй этап источники CNN назвали «восстановлением устойчивого спокойствия». В течение этого периода ХАМАС должен будет обменять оставшихся заложников, а также пленных израильских военнослужащих и тела заложников на остальных палестинских заключенных.

Дипломатический источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил телеканалу, что под «устойчивым спокойствием» подразумевается «способ договориться о постоянном прекращении огня, не называя его таким образом».

По информации собеседников CNN, представители ХАМАС должны были встретиться с египетскими и катарскими посредниками в Каире 29 апреля. 30 апреля в столицу Египта прибудет израильская делегация, в которую войдут представители службы внешней разведки «Моссад», службы внутренней безопасности (Шин-Бет) и военные чиновники.

Ответ от лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара ожидается в течение нескольких дней, возможно, одних суток, пишет CNN.

Associated Press ранее, 25 апреля, сообщило о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет и сложить оружие, став политической партией. В обмен руководство движения потребовало компромисс в вопросе создания полноценного палестинского государства вдоль границ до Шестидневной войны 1967 года.

В тот же день власти Израиля сообщили о готовящейся наземной операции в Рафахе — самом южном городе сектора Газа, где, по мнению израильских властей, сосредоточены уцелевшие силы ХАМАС. После этого Катар обвинил палестинское движение и Израиль в срыве мирных переговоров по прекращению огня в регионе.