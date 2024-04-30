Полянский: США не выдали делегату из России визу для работы в комитете ГА ООН

Полянский обвинил США в срыве работы делегата из России в комитете ГА ООН

США сорвали участие российского представителя в работе 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский во время заседания комитета.

Его заявление опубликовала пресс-служба российского постпредства в телеграм-канале.

По словам Полянского, делегату из России не выдали визу, хотя все документы были поданы своевременно. Это стало очередным примером того, как США «злоупотребляют положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», отметил дипломат.

Заместитель постпреда назвал инцидент неприемлемым и призвал секретариат и руководство профильных структур организации приложить усилия для «кардинального выправления» ситуации.

В середине апреля Полянский обвинил США в дезинформации в Совете Безопасности ООН. По его словам, американские представители утверждали, что из-за вето России и Китая орган не смог призвать к защите гуманитарных работников в секторе Газа.

Он отметил, что делегация США «не первый раз <...> пытается ввести международную общественность в заблуждение».