В ООН отреагировали на гибель военкора «Известий» Еремина

ООН выступает против убийства журналистов и считает, что каждый подобный случай необходимо полноценно расследовать. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина.

«Мы против убийства журналистов. Все подобные убийства необходимо полноценно расследовать», — сказал он.

О гибели Семена Еремина «Известия» сообщили накануне. Военкор погиб в результате атаки FPV-дрона, ему было 42 года.

Еремин работал в зоне военных действий на Украине с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад, он был посвящен работе российских военных с беспилотниками.

Журналист окончил Ставропольский государственный университет, работал на ГТРК «Ставрополье» и на «Пятом канале». В «Известия» он пришел в 2017 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.