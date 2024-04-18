Полянский обвинил США в дезинформации Совбеза ООН о действиях России

Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

США занимаются дезинформацией в Совете Безопасности ООН, утверждая, что из-за вето России и Китая орган не смог призвать к защите гуманитарных работников в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский во время заседания.

Так он ответил на заявление своего американского коллеги Роберта Вуда, который напомнил о заблокированном странами проекте резолюции, в котором не было требования о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

«Мы сожалеем, что Совет Безопасности сегодня вновь столкнулся с попыткой самой непозволительной дезинформации со стороны США», — сказал он. Полянский назвал утверждения о том, что из-за вето Совбез не смог призвать к защите гуманитарных работников, «откровенной ложью и манипуляцией». По его словам, такой призыв содержится в нескольких резолюциях. «Это уже не первый раз, когда американская делегация пытается ввести международную общественность в заблуждение», — заключил он.

По данным ООН, с начала конфликта в секторе Газа погибли более 200 гуманитарных работников, большинство из них было сотрудниками Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США, в котором говорилось об «императиве» «немедленного и устойчивого прекращения огня», облегчения доставки необходимой помощи и поддержки переговоров между Израилем и ХАМАС, направленных на прекращение боевых действий, а также освобождение всех заложников.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что подобная формулировка не содержит прямого призыва к немедленному прекращению огня, и назвал резолюцию бессмысленной и «ведущей в никуда».