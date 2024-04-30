 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шольц прокомментировал демонстрацию в Гамбурге с призывом к халифату

Шольц после демонстрации исламистов призвал решать вопросы в рамках закона

Решать вопросы, связанные с деятельностью исламистов, следует по закону, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.

Так он прокомментировал массовую демонстрацию исламистов, которая прошла в Гамбурге 27 апреля.

«Это совершенно ясно. Против всего, что связано с деятельностью исламистов, необходимо действовать с учетом возможностей и вариантов, доступных нам в рамках правового государства», — сказал канцлер.

Шольц призвал внимательно изучить, какие выводы можно сделать из произошедшего, и отметил, что «полностью поддерживает» главу МВД Германии Нэнси Фрейзер в ее заявлениях.

Министр ранее сказала, что прошедшую акцию исламистов было тяжело видеть. «Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом», — добавила она.

Глава МВД Германии прокомментировала демонстрацию исламистов в Гамбурге
Политика
Фото:IMAGO / Blaulicht-News.de / Global Look Press

Фрейзер подчеркнула, что «красные линии должны быть очень четкими», в частности, по ее словам, нельзя допускать «террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия». На этом заканчивается защита свободы выражения мнений и свободы собраний, отметила глава МВД.

Как писал Bild, в демонстрации исламистов 27 апреля приняли участие более 1 тыс. человек, они требовали «остановить диктатуру ценностей» и установить в Германии халифат. Акцию согласовала полиция Гамбурга, представитель ведомства пояснил журналистам, что мероприятие не запретили, поскольку «одних подозрений недостаточно для запрета».

Теги
Олаф Шольц Германия Гамбург исламисты демонстрация халифат
Материалы по теме
Исламисты Гамбурга потребовали создания халифата в Германии
Политика
Премьер Италии назвала проблемой «исламизацию» Европы
Политика
Член парламента Британии уйдет в отставку из-за угроз жизни от исламистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту» Политика, 01:04
Полянский обвинил США в срыве работы делегата из России в комитете ГА ООН Политика, 00:44
В ООН заявили о дискриминации цыган в Молдавии Общество, 00:31
Шольц прокомментировал демонстрацию в Гамбурге с призывом к халифату Политика, 00:09
«Динамо» победило «Зенит» и вернулось в чемпионскую гонку. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета Политика, 29 апр, 23:47
Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard Политика, 29 апр, 23:15
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана Политика, 29 апр, 22:56
В Туле сняли застрявших на высоте пассажиров со сломавшейся карусели Общество, 29 апр, 22:39
В Германии офицер бундесвера заявил о попытках шпионажа в пользу России Политика, 29 апр, 22:14
Президент Сербии исключил «мечты о БРИКС» на пути в ЕС Политика, 29 апр, 22:14
Российский игрок НХЛ получил перелом скулы после попадания шайбы в лицо Спорт, 29 апр, 22:05
Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» Спорт, 29 апр, 21:44
Командование рассказало об убитом в Германии украинском военном Политика, 29 апр, 21:41