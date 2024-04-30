Шольц прокомментировал демонстрацию в Гамбурге с призывом к халифату

Решать вопросы, связанные с деятельностью исламистов, следует по закону, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.

Так он прокомментировал массовую демонстрацию исламистов, которая прошла в Гамбурге 27 апреля.

«Это совершенно ясно. Против всего, что связано с деятельностью исламистов, необходимо действовать с учетом возможностей и вариантов, доступных нам в рамках правового государства», — сказал канцлер.

Шольц призвал внимательно изучить, какие выводы можно сделать из произошедшего, и отметил, что «полностью поддерживает» главу МВД Германии Нэнси Фрейзер в ее заявлениях.

Министр ранее сказала, что прошедшую акцию исламистов было тяжело видеть. «Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом», — добавила она.

Фрейзер подчеркнула, что «красные линии должны быть очень четкими», в частности, по ее словам, нельзя допускать «террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия». На этом заканчивается защита свободы выражения мнений и свободы собраний, отметила глава МВД.

Как писал Bild, в демонстрации исламистов 27 апреля приняли участие более 1 тыс. человек, они требовали «остановить диктатуру ценностей» и установить в Германии халифат. Акцию согласовала полиция Гамбурга, представитель ведомства пояснил журналистам, что мероприятие не запретили, поскольку «одних подозрений недостаточно для запрета».