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В Молдавии полиция начала штрафовать граждан, которые пришли на мероприятия по случаю Дня Победы, надев георгиевские ленты. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции страны Диана Фетко, передает Adevărul.

«Приоритетом для нас было установить и изучить нарушения. Там, где это было возможно, нарушение фиксировалось, составлялся протокол и на человека налагались санкции. Там, где было много людей, чтобы не накалять обстановку в толпе, были отмечены нарушения и собраны материалы», — сказала она. Граждан, которых за ношение ленты пока не оштрафовали, должны вызвать в полицию и опросить, пояснила Фетко.

Среди тех, кто носил георгиевскую ленту во время праздничных мероприятий, был и экс-президент Молдавии Игорь Додон. Политик опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) видео своего выступления с лентой на груди. Он назвал ленту «символом Победы и мира».

В апреле 2022 года в Молдавии был принят закон, запрещающий ношение георгиевских лент в публичных местах. Позже парламентарии от Социалистической партии Адриан Лебединский и Григоре Новак обратились в Конституционный суд по этому вопросу. Инстанция признала положение о запрете георгиевской ленты конституционным, только если оно касается «фактов совершения или в целях оправдания действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности».

За нарушение запрета на ношение георгиевской ленты для физических лиц по закону предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 19,6 тыс. до 39,1 тыс. руб.) или 30–60 часов общественных работ, а для юридических лиц — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (39,1–78,3 тыс. руб.).

Президент Молдавии Майя Санду поясняла, что георгиевская лента олицетворяет российскую спецоперацию на Украине. Использование символа в этом контексте она назвала «спекуляцией на победе 1945 года».

Российский МИД в ответ заявил, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией». МИД Молдавии назвал запрет на ношение георгиевской ленты внутренним делом страны.