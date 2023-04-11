Суд в Молдавии объяснил, когда можно носить георгиевскую ленту

С весны прошлого года в Молдавии действует запрет на ношение георгиевской ленты. Конституционный суд республики пояснил, что носить ее можно, если это не связано с пропагандой «военной агрессии» России

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В Молдавии Конституционный суд (КС) разрешил носить георгиевскую ленту при условии, что она не пропагандирует «военную агрессию» России, передает TV8 со ссылкой на заявление председателя суда Домники Маноле.

В апреле прошлого года в стране приняли закон, запрещающий ношение георгиевских лент и демонстрацию в публичных местах символов V и Z. Депутаты парламента от Социалистической партии Адриан Лебединский и Григоре Новак направили в КС обращение по поводу этого закона, и суд признал положение о запрете георгиевской ленты конституционным только в случае, если оно применимо «к фактам совершения или в целях оправдания действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности».

Лебединский в комментарии для TV8 отметил, что предупреждал депутатов о неконституционности этого положения, теперь суд поставил точку в этом деле.

Законопроект год назад принял парламент и одобрила президент страны Майя Санду. Он предусматривает штрафы за нарушение запрета для физических лиц от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 20 тыс. до 40 тыс. руб. по курсу ЦБ России на момент публикации) или 30–60 часов общественных работ, а для юридических лиц — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (40–80 тыс. руб.).

Санду говорила, что георгиевская лента теперь вместе с буквами V и Z олицетворяет российскую спецоперацию на Украине. Использование георгиевской ленты в этом контексте молдавский лидер назвала «спекуляцией на победе 1945 года».

В российском МИДе отметили, что данные нормы не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».