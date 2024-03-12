Президент Румынии объявил о начале борьбы за место Столтенберга

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о намерении вступить в борьбу за пост генсека НАТО. Ключевые члены альянса поддерживают кандидатуру уходящего в отставку премьера Нидерландов Марка Рютте

Клаус Йоханнис (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил 12 марта о намерении бороться за пост генсека альянса. «Я решил принять участие в борьбе за должность генерального секретаря НАТО», — заявил в телевизионном обращении политик, чей президентский срок заканчивается в декабре. Йоханнис пояснил, что альянс нуждается в свежем взгляде на свою миссию. «Восточная Европа вносит ценный вклад в обсуждения и решения в рамках НАТО», — считает румынский политик.

Ранее в статье для Politico Йоханнис пообещал обеспечить Украине преимущество в «экзистенциальной битве» против России и призвал членов НАТО помочь Киеву присоединиться к альянсу.

На должность нового генсека Североатлантического альянса ключевые члены НАТО прочат уходящего в отставку премьера Нидерландов Марка Рютте. В частности, его поддерживают в Берлине, Лондоне и Париже. Politico сообщило, что в этой роли Рютте видит и президент США Джо Байден.

Но Румыния, страны Балтии и Турция еще не выразили свою поддержку нидерландскому политику. Активнее всего против кандидатуры Рютте выступает Венгрия. О том, что ее правительство не станет поддерживать избрание на пост генерального секретаря НАТО премьер-министра Нидерландов, недавно заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Как отмечает The Guardian, на июльском саммите ЕС в 2021 году, когда возникла напряженность из-за венгерского закона «О защите детей от идей ЛГБТ», Рютте заявил, что республика должна уважать основные права человека или быть исключенной из ЕС. Тогда он назвал своей целью «поставить Венгрию на колени по этому вопросу».

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре. Он занял этот пост в 2014 году и должен был покинуть его еще в 2018-м. Однако полномочия Столтенберга неоднократно продлевали ввиду отсутствия достойной замены.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его по соглашению всех стран-членов. В СМИ обсуждались также кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, главы правительства Дании Метте Фредериксена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как ожидается, сделать свой выбор страны — члены НАТО должны не позднее 4 апреля.