В Татарстане женщина насмерть сбила троих подростков
В Мензелинском районе Татарстана женщина насмерть сбила троих подростков, сообщила прокуратура республики в своем телеграм-канале.
ДТП произошло на дороге между селами Верхний Такермен и Подгорный Такермен. Подростков сбила 37-летняя женщина за рулем Toyota Camry. Дети скончались на месте происшествия до приезда медиков. Прокуратура организовала проверку.
По данным «Татар Информ», погибшие подростки — мальчики в возрасте девяти, десяти и 13 лет. Kananfirst пишет, что им было девять, 13 и 17 лет. Inkazan сообщает, что дети шли по не освещенному участку дороги.
В Волгограде 11 апреля 37-летняя женщина сбила четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина ехала за рулем внедорожника Renault Duster.
Пострадали четверо 12-летних учеников пятого класса местной школы. Всех детей доставили в больницу, состояние одной девочки оценивалось как тяжелое.