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В Татарстане женщина насмерть сбила троих подростков

В Татарстане женщина за рулем Toyota насмерть сбила троих подростков

В Мензелинском районе Татарстана женщина насмерть сбила троих подростков, сообщила прокуратура республики в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на дороге между селами Верхний Такермен и Подгорный Такермен. Подростков сбила 37-летняя женщина за рулем Toyota Camry. Дети скончались на месте происшествия до приезда медиков. Прокуратура организовала проверку.

По данным «Татар Информ», погибшие подростки — мальчики в возрасте девяти, десяти и 13 лет. Kananfirst пишет, что им было девять, 13 и 17 лет. Inkazan сообщает, что дети шли по не освещенному участку дороги.

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В Волгограде 11 апреля 37-летняя женщина сбила четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина ехала за рулем внедорожника Renault Duster.

Пострадали четверо 12-летних учеников пятого класса местной школы. Всех детей доставили в больницу, состояние одной девочки оценивалось как тяжелое.

Теги
ДТП Татарстан подростки прокуратура
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