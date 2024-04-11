Женщина сбила четырех детей на пешеходном переходе в Волгограде

Четверых детей сбили на пешеходном переходе в Волгограде

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В Волгограде женщина на своем автомобиле сбила четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Волгоградской области.

ДТП произошло на пересечении улиц Ополченской и Андреева. За рулем автомобиля была 37-летняя женщина. Всех пострадавших детей доставили в больницу, состояние 12-летней девочки оценивается как тяжелое.

Волгоградская прокуратура уточнила, что женщина ехала за рулем внедорожника Renault Duster. Пострадали четверо 12-летних учеников пятого класса местной школы. Они получили травмы различной степени тяжести.