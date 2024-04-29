Уровень воды в реке Ишим установил новый рекорд в Тюменской области

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Уровень воды в реке Ишим установил новый рекорд — 1214 см, повышение зафиксировали на гидропосту в селе Абатское в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор в телеграм-канале.

«Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остается напряженной», — добавил Моор.

27 апреля глава Абатского муниципального района Игорь Васильев объявил экстренную эвакуацию жителей. По прогнозу Моора, после Абатского района паводок придет в Викуловский район.

Позже сотрудники МЧС возвели насыпи вдоль участка федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск, которая частично находится в Абатском районе, поскольку вода подошла к дороге с двух сторон. По словам губернатора, укрепительные работы проводили на протяжении трех суток. Утром 28 апреля уровень воды в Ишиме у села Абатское составил 1209 см, тогда это тоже был рекордный показатель.

По прогнозу Росгидромета, уровень реки Ишим в Абатском районе будет снижаться только до первых чисел мая, потом снова ожидается подъем уровня воды. «Период высокой воды в Абатском районе продлится примерно до середины мая», — предупредил Моор.