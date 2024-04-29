В Анталье начали проверку отеля, взявшего плату за разницу в национальности

В Турции начали проверку отеля, который взял плату «за национальность»

В Анталье министерство культуры и туризма начало проверку отеля, который взимал дополнительную плату за «разницу в национальности», сообщает телеканал TRT Haber.

Отель потребовал дополнительную плату в размере €120 с гражданина Турции, сделавшего бронирование на иностранном сайте. Министерство назначила ответственного за ход расследования контролера, после проверки ведомство пообещало принять меры для отеля. «Будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с законодательством», — уточнили в министерстве.

26 апреля в одном из отелей Антальи обнаружили мертвым российского туриста. По данным TGRT Haber, сотрудники гостиницы нашли 61-летнего Дмитрия Цыганова неподвижно сидящим в беседке. Они вызвали врачей, те установили, что мужчина умер.