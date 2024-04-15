В Турции арестовали пять человек после аварии на фуникулере с одним погибшим

После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек

Суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в Анталье с одним погибшим и 17 пострадавшими, сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч в X (ранее — Twitter).

«Были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, среди них — сотрудники компании, эксплуатирующей дорогу, а также ответственные за ее ремонт и техническое обслуживание. В отношении восьми введен судебный контроль, еще одного отпустили на свободу», — написал он.

Авария на фуникулере произошла вечером 12 апреля. Сломалась опора канатной дороги Сарысу-Тюнектепе, действующей в районе Коньяалты, одна из кабинок упала на землю. В кабинках, оставшихся на высоте, застряли 174 человека, их эвакуировали с привлечением вертолетов.

По предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил Тунч. Министр добавил, что предприятие, которому принадлежал фуникулер, работало с нарушениями. В частности, у компании не было плана действий в чрезвычайных ситуациях.