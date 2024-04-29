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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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По меньшей мере 13 человек погибли при ударе Израиля по Рафаху

ХАМАС: 15 человек погибли при авиаударе Израиля по домам в Рафахе на юге Газы
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Жертвами авиаударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа стали не менее 15 человек, сообщает палестинское агентство WAFA. Портал Al Arabiya со ссылкой на информационные ресурсы палестинского движения ХАМАС также сообщает о 15 погибших, со ссылкой на медиков — о 13.

По словам корреспондента WAFA, израильская авиация ударила по жилому дому в районе Аль-Дженейна, в восточной части города, в результате чего погибли четыре человека, в том числе дети и женщины, еще несколько получили ранения. Шесть человек погибли при авиаударе по еще одному жилому дому в лагере Шабура в центре Рафаха, и еще пятеро после удара по третьему дому.

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25 апреля советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) скоро приступит к наземной операции в Рафахе, где, по мнению израильских властей, сосредоточены уцелевшие силы ХАМАС.

Проведение операции затрудняет то, что в Рафахе находится около 1,5 млн мирных жителей, значительная часть из которых ранее бежала на юг из других регионов страны. Израильские власти пообещали эвакуировать гражданское население в другую часть палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам.

Ряд стран выступили против операции в Рафахе, в частности, США. По мнению министров иностранных дел «Группы семи», операция в городе приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения.

Теги
Израиль Рафах ХАМАС авиаудар погибшие
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