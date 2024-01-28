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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

МЧС: в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубань погибли пять человек

Ехавший из Москвы в Нальчик пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли пять человек, шестеро пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, передает ТАСС.

«В районе станицы Новоулешковской, на 15-м км трассы Р-217, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» сообщением г. Москва — г. Нальчик и грузового автомобиля Hyundai», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали 11 человек, из них пятеро погибли, добавили в ведомстве.

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