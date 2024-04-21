Шесть человек погибли в ДТП на трассе Луганск — Лисичанск
В результате аварии на трассе Р-343 Луганск — Лисичанск в ЛНР погибли шесть человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, передает ТАСС.
ДТП произошло 20 апреля около 16:40 мск в районе поселка Желобок Славяносербского района. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли», — сообщили в прокуратуре. Еще одного пассажира УАЗа доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Проверку проводят по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Накануне, 20 апреля, на 37-м км трассы М-7 «Волга» в Щелковском районе Подмосковья водитель маршрутки врезался в грузовик. В МВД назвали предварительной причиной столкновения несоблюдение дистанции. В результате пострадали 15 человек — пассажиры маршрутки и водитель.
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