Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.
В предыдущий раз подобное ограничение вводили в ночь на 24 апреля, оно продлилось 20 минут.
Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. С начала военной операции Крым и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.
Одну из самых массированных атак на Севастополь совершили в ночь на 24 марта. В результате погиб 65-летний мужчина из-за попадания осколка ракеты, еще четыре человека пострадали. Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.
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