Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.

В предыдущий раз подобное ограничение вводили в ночь на 24 апреля, оно продлилось 20 минут.

Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. С начала военной операции Крым и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

Одну из самых массированных атак на Севастополь совершили в ночь на 24 марта. В результате погиб 65-летний мужчина из-за попадания осколка ракеты, еще четыре человека пострадали. Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.