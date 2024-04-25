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Военная операция на Украине ,  
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.

В предыдущий раз подобное ограничение вводили в ночь на 24 апреля, оно продлилось 20 минут.

Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. С начала военной операции Крым и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

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Одну из самых массированных атак на Севастополь совершили в ночь на 24 марта. В результате погиб 65-летний мужчина из-за попадания осколка ракеты, еще четыре человека пострадали. Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.

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Крымский мост Крым приостановка движения
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