Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии

Сотрудничество с НАТО для Франции сегодня является приоритетом в оборонной политике, однако из-за действий России Европе необходимо начать дискуссию о собственной «европейской обороне», включая вопросы ядерного оружия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с французской молодежью, передает DNA.

Глава государства напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам. Вместе с тем он отметил, что существует «европейское измерение этих интересов», когда французская доктрина также должна способствовать «укреплению доверия» к европейской обороне.

«Сейчас необходимо идти дальше, строить надежную европейскую оборону. Это может означать развертывание противоракетных щитов, но мы должны быть уверены, что они блокируют все ракеты и препятствуют использованию ядерного оружия. Быть надежным-значит также иметь ракеты большой дальности, которые могли бы сдержать русских», — подчеркнул Макрон.

Он указал, что европейским лидерам, в частности, необходимо обсудить противоракетную оборону, возможность применения оружия большой дальности, а также ядерного оружия — как для тех стран, которые им уже обладают, так и для тех, на чьей территории размещены американские боеголовки.

Макрон не в первый раз выступает с инициативой усиления общеевропейской обороны в противовес НАТО. Еще в 2018 году французский президент отмечал, что США, хоть и являются историческим союзником Европы, не имеют права посягать на европейский суверенитет. Он призывал к созданию собственных европейских вооруженных сил, чтобы защищаться от Китая, России «и даже США». «Мы должны иметь такую Европу, которая лучше защищает саму себя, в более суверенном порядке, и не зависит только от Соединенных Штатов», — подчеркивал он.

25 апреля Макрон на выступлении в Сорбоннском университете с речью о европейском будущем вновь поднял тему усиления обороноспособности Европы. По его словам, общая европейская система безопасности позволила бы в будущем «строить добрососедские отношения с Россией». В своем выступлении президент Франции в том числе заявил о планах в ближайшие месяцы пригласить всех партнеров выстроить «европейскую оборонную инициативу», включающую «ядерное сдерживание как стратегический элемент защиты европейского континента». «Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна, она может умереть. Все зависит от нас», — подчеркнул Макрон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова политика, заявил, что Россия после окончания военных действий на Украине будет выстраивать отношения с Европой «на новых основах». «Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений», — отметил он.