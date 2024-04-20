В Запорожье объект инфраструктуры получил повреждения при взрыве
В подконтрольном украинским властям городе Запорожье объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.
«В результате <...> удара был поврежден объект инфраструктуры», — написал Куртев, не уточнив, о чем именно речь.
В ночь на 20 апреля в Запорожье прозвучал взрыв, затем, по данным телеканала «Суспiльне», произошел еще один. Издание «Зеркало недели» уточнило, что взрывы прогремели также в Днепропетровской области Украины. Ночью в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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