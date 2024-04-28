Власти Белгорода сообщили об обстреле села Демидовка

Фото: Google Maps

Под обстрел попало село Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

Граждан призвали пройти в укрытие.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал в этом же районе село Вязовое. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении объекта связи. Никто из местных жителей не пострадал.

Мэрия Белгорода также сообщила об обстреле села Старый Хутор в Валуйском городском округе.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, работают средства ПВО.

Накануне, 27 апреля, в результате падения и взрыва дрона-камикадзе в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадали пять человек, в том числе один подросток — 17-летняя девочка.