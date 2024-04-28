 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Белгорода сообщили об обстреле села Демидовка

Мэрия Белгорода: ведется обстрел села Демидовка в Краснояружском районе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под обстрел попало село Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

Граждан призвали пройти в укрытие.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал в этом же районе село Вязовое. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении объекта связи. Никто из местных жителей не пострадал.

Мэрия Белгорода также сообщила об обстреле села Старый Хутор в Валуйском городском округе.

Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село
Политика
Фото:Google Maps

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, работают средства ПВО.

Накануне, 27 апреля, в результате падения и взрыва дрона-камикадзе в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадали пять человек, в том числе один подросток — 17-летняя девочка.

Власти Белгорода сообщили об обстреле села Демидовка
Власти Белгорода сообщили об обстреле села Демидовка

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Белгородская область ВСУ обстрел
Материалы по теме
Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село
Политика
Пять человек пострадали в результате взрыва дрона в Белгородской области
Политика
Дроны атаковали трактор, автомобиль и зерновоз в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Павлюченкова проиграла Касаткиной на крупном турнире в Мадриде Спорт, 16:56
Сырский заявил об отходе ВСУ «на новые рубежи» в ДНР Политика, 16:47
В «Пари НН» обсудят отставку Юрана после шести поражений подряд Спорт, 16:44
В Запорожье сообщили о повреждении промышленного объекта после взрыва Политика, 16:42
Адмирал США заявил о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке» Политика, 16:39
«РИА Новости» узнало о сокращении срока пребывания в России студенту МГУ Политика, 16:24
Рублев отыграл пять сетболов и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде Спорт, 16:14
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол Армении исключил «самоубийственный шаг» в отношениях с Россией Политика, 16:13
Дубль Конате принес «Ахмату» третью победу подряд в РПЛ Спорт, 15:57
Россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев в Баварии Политика, 15:44
Власти Белгорода сообщили об обстреле села Демидовка Политика, 15:41
Вода с двух сторон подошла к федеральной трассе в Тюменской области Общество, 15:37
В Кремле заявили о стремлении Польши быть «впереди телеги» Политика, 15:29
Калужский губернатор рассказал о последствиях падения дронов у нефтебазы Политика, 15:06