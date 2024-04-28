Власти Белгорода сообщили об обстреле села Демидовка
Под обстрел попало село Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.
Граждан призвали пройти в укрытие.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал в этом же районе село Вязовое. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении объекта связи. Никто из местных жителей не пострадал.
Мэрия Белгорода также сообщила об обстреле села Старый Хутор в Валуйском городском округе.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, работают средства ПВО.
Накануне, 27 апреля, в результате падения и взрыва дрона-камикадзе в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадали пять человек, в том числе один подросток — 17-летняя девочка.
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