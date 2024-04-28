Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село Вязовое

Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село

Фото: Google Maps

Село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, поврежден инфраструктурный объект связи. Никто из местных жителей не пострадал. Гладков добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки в ближайшее время.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, срабатывает система ПВО.

В последний раз село Вязовое подвергалось атаке 25 апреля. Тогда украинские военные атаковали окраину населенного пункта с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было.

6 апреля в Вязовом зафиксировали пять «прилетов». Были повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, хозпостройка и линия электроснабжения. Никто не пострадал.