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Военная операция на Украине ,  
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Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село

Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село Вязовое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, поврежден инфраструктурный объект связи. Никто из местных жителей не пострадал. Гладков добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки в ближайшее время.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют воздушную опасность, срабатывает система ПВО.

Пять человек пострадали в результате взрыва дрона в Белгородской области
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Фото:Google Maps

В последний раз село Вязовое подвергалось атаке 25 апреля. Тогда украинские военные атаковали окраину населенного пункта с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было.

6 апреля в Вязовом зафиксировали пять «прилетов». Были повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, хозпостройка и линия электроснабжения. Никто не пострадал.

Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село
Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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