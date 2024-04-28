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Политика ,  
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В Кремле заявили о стремлении Польши быть «впереди телеги»

Песков: Польша напугала США заявлениями о ядерном оружии
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польша напугала США, заявив о возможности размещения у себя американского ядерного оружия. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Польша всегда пытается быть впереди телеги», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой телеведущий Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале. Так пресс-секретарь прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды про готовность Варшавы разместить в стране американское ядерное оружие.

«Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — добавил Песков. По его мнению, такие заявления про ядерное оружие «демонстрируют ход мысли» руководства государств Европы.

Песков считает, что «европейские столицы всячески нагнетают напряженность» и пытаются «оболванить» своих граждан «страшилками» про Россию. «Тем самым кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то — свои внутриполитические проблемы», — сказал он.

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Анджей Дуда

Несколькими днями ранее, 22 апреля, польская газета Fakt опубликовала интервью с Дудой. В нем президент заявил, что размещение ядерного оружия в Польше давно является темой польско-американских переговоров и Варшава готова к этому. По его словам, такая перспектива объясняется «милитаризацией» Калининградской области и появлением тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

Nuclear Sharing — это программа НАТО и элемент политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса. С ноября 2009 года в рамках этой программы американское ядерное оружие появилось в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

После этого глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что высказывание президента было не согласовано с правительством страны. Он отметил, что Дуде «уже было сказано на самых высоких уровнях» и «не только польских», чтобы он не говорил о возможности размещения оружия, так как на это нет шансов.

Руководство НАТО заверило в отсутствии планов размещать ядерное оружие в Польше.

В Кремле пообещали принять военные меры для безопасности России в случае участия Варшавы в Nuclear Sharing.

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Теги
Дмитрий Песков Польша США ядерное оружие Анджей Дуда
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