Студента МГУ арестовали из-за названия сети Wi-Fi

Студенту МГУ дали десять суток за лозунг в названии сети Wi-Fi

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ Олега Тарасова из-за названия созданной им сети Wi-Fi, следует из базы суда.

По данным инстанции, при помощи названия сети он демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».

Тарасова признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и конфисковали Wi-Fi роутер. В случае повторного нарушения студенту может грозить уголовное дело.

Как следует из постановления, в качестве названия сети студент выбрал лозунг украинских националистов. В январе 2024 года Минюст России внес Украинскую народно-революционную армию, Украинскую повстанческую армию, Украинскую народную самооборону и Организацию украинских националистов в «перечень нацистских организаций». Помимо организаций в список включили их атрибутику и символику. УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.