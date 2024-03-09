Студента МГУ арестовали из-за названия сети Wi-Fi
Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ Олега Тарасова из-за названия созданной им сети Wi-Fi, следует из базы суда.
По данным инстанции, при помощи названия сети он демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».
Тарасова признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и конфисковали Wi-Fi роутер. В случае повторного нарушения студенту может грозить уголовное дело.
Как следует из постановления, в качестве названия сети студент выбрал лозунг украинских националистов. В январе 2024 года Минюст России внес Украинскую народно-революционную армию, Украинскую повстанческую армию, Украинскую народную самооборону и Организацию украинских националистов в «перечень нацистских организаций». Помимо организаций в список включили их атрибутику и символику. УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.
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