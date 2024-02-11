В Николаеве произошел пожар на инфраструктурном объекте
В Николаевской области после атаки получили повреждение инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины
По его данным, из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект вспыхнул пожар, его потушили. Командование не уточнило, о каком именно объекте идет речь.
Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о пожаре «на одном из объектов» около 0:20 мск.
В ночь на 11 февраля в нескольких областях Украины включили сирены воздушной тревоги. В Николаеве, пригороде Днепра и Одессе прогремели взрывы.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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