В Николаеве произошел пожар на инфраструктурном объекте

В Николаевской области после атаки получили повреждение инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины

По его данным, из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект вспыхнул пожар, его потушили. Командование не уточнило, о каком именно объекте идет речь.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о пожаре «на одном из объектов» около 0:20 мск.

В ночь на 11 февраля в нескольких областях Украины включили сирены воздушной тревоги. В Николаеве, пригороде Днепра и Одессе прогремели взрывы.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.