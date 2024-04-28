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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве прогремели взрывы

В Николаевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы
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Военная операция на Украине

В Николаеве на юге Украине раздались взрывы, сообщил глава города Александр Сенкевич в телеграм-канале.

«Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию позже», — написал он.

С 4:20 мск на всей территории Николаевской области объявлена воздушная тревога, рассказал глава областной администрации Виталий Ким.

Звуки взрывов также были слышны в Хмельницкой области, передает телеканал ТСН.

В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

В ночь с 27 на 28 апреля взрывы еще прогремели в Киевской и Харьковской областях и в городе Днепр.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Николаев Украина Хмельницкая область взрывы
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