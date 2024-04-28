В Николаеве прогремели взрывы
В Николаевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы
В Николаеве на юге Украине раздались взрывы, сообщил глава города Александр Сенкевич в телеграм-канале.
«Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию позже», — написал он.
С 4:20 мск на всей территории Николаевской области объявлена воздушная тревога, рассказал глава областной администрации Виталий Ким.
Звуки взрывов также были слышны в Хмельницкой области, передает телеканал ТСН.
В ночь с 27 на 28 апреля взрывы еще прогремели в Киевской и Харьковской областях и в городе Днепр.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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