В Николаеве прогремели взрывы

В Николаевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы

В Николаеве на юге Украине раздались взрывы, сообщил глава города Александр Сенкевич в телеграм-канале.

«Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию позже», — написал он.

С 4:20 мск на всей территории Николаевской области объявлена воздушная тревога, рассказал глава областной администрации Виталий Ким.

Звуки взрывов также были слышны в Хмельницкой области, передает телеканал ТСН.

В ночь с 27 на 28 апреля взрывы еще прогремели в Киевской и Харьковской областях и в городе Днепр.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.