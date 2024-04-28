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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Британия отправит военных в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи

Sky News: Британия может отправить военных в сектор Газа для доставки гумпомощи
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Британия планирует отправить своих военных в сектор Газа, чтобы они помогали доставлять гуманитарную помощь в регион, сообщают телеканал Sky News и Би-би-си со ссылкой на источники в правительстве.

По данным их собеседников, британские военные будут водить грузовики и перевозить гумпомощь c плавучего пирса, который строят американцы, на территорию Газы.

Источник Sky News отмечает, что это «один из вариантов», как могут быть задействованы военные, однако британские власти еще не приняли окончательное решение.

Сектор Газа спустя полгода войны Израиля и ХАМАС. Инфографика
Политика

В марте 2024 года президент США Джо Байден объявил о планах возвести временный порт на средиземноморском побережье сектора Газа, чтобы доставлять гуманитарную помощь в регион. При этом он подчеркнул, что американских военных не будет «на земле» в Газе. Американский лидер также призвал Израиль внести в это свой вклад — нарастить поставки и не допускать, чтобы гуманитарные работники попадали под огонь.

25 апреля военные инженеры США начали строительство. Предполагается, что объект будет включать в себя морскую платформу для перевалки гуманитарной помощи с кораблей и плавучий пирс для доставки гуманитарной помощи на берег. В Пентагоне отметили, что после завершения стройки сотрудники гуманитарных служб смогут доставлять до 2 млн порций продовольствия в день для жителей Газы.

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Теги
Великобритания военные сектор Газа гуманитарная помощь
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