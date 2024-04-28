Британия отправит военных в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи

Британия планирует отправить своих военных в сектор Газа, чтобы они помогали доставлять гуманитарную помощь в регион, сообщают телеканал Sky News и Би-би-си со ссылкой на источники в правительстве.

По данным их собеседников, британские военные будут водить грузовики и перевозить гумпомощь c плавучего пирса, который строят американцы, на территорию Газы.

Источник Sky News отмечает, что это «один из вариантов», как могут быть задействованы военные, однако британские власти еще не приняли окончательное решение.

В марте 2024 года президент США Джо Байден объявил о планах возвести временный порт на средиземноморском побережье сектора Газа, чтобы доставлять гуманитарную помощь в регион. При этом он подчеркнул, что американских военных не будет «на земле» в Газе. Американский лидер также призвал Израиль внести в это свой вклад — нарастить поставки и не допускать, чтобы гуманитарные работники попадали под огонь.

25 апреля военные инженеры США начали строительство. Предполагается, что объект будет включать в себя морскую платформу для перевалки гуманитарной помощи с кораблей и плавучий пирс для доставки гуманитарной помощи на берег. В Пентагоне отметили, что после завершения стройки сотрудники гуманитарных служб смогут доставлять до 2 млн порций продовольствия в день для жителей Газы.