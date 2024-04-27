В Киевской и Харьковской областях прогремели взрывы
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в центральных и южных областях Украины. Киевская администрация сообщила о работе ПВО над регионом, украинские СМИ также пишут в взрывах в Харьковской области
В Киевской области работают системы ПВО, гражданам необходимо срочно проследовать в укрытия, сообщает областная военная администрация (ОВА).
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в центральных и южных областях Украины, в том числе Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской. О взрывах в Киевской области ранее также сообщали мониторинговые каналы.
Спустя около получаса взрывы также прогремели в Харьковской области, передает «Страна.ua».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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