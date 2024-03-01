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Власти утвердили сроки эксперимента по маркировке учебников

Правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке учебников
Эксперимент по маркировке учебников пройдет в России с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке учебников, следует из соответствующего постановления (документ есть в распоряжении РБК, его подтвердил источник, близкий к правительству).

Эксперимент по маркировке пройдет в России с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки учебников.

Участие в эксперименте будет добровольным, издатели получат коды маркировки на безвозмездной основе, следует из документа.

Оператором эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кабмин рекомендовал оператору разработать до 15 августа 2024 года требования к информационной системе и обеспечению защиты информации в рамках эксперимента.

Минпромторг будет координировать создание и функционирование информационной системы и должен утвердить до 1 сентября требования к ней. Минпросвещения должно обеспечить информационное взаимодействие с системой в части перечня учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Эксперимент по маркировке учебников в ноябре 2023 года предложил Минпромторг. Ведомство тогда пояснило, что проект предусматривает защиту интересов производителей и покупателей учебников.

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По состоянию на 1 марта маркируются 16 категорий товаров, включая пиво и слабоалкогольные продукты, молочную продукцию, упакованную воду, лекарства и табак. Еще 13 категорий пилотные, включая велосипеды, радиоэлектронику и оптоволокно.

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Теги
Георгий Смирнов
правительство учебники маркировка ЦРПТ
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