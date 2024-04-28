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Военная операция на Украине ,  
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На Поклонную гору в Москве привезли захваченный на Украине танк Leopard

На Поклонную гору привезли захваченные на Украине танки Leopard и T-72
Сюжет
Военная операция на Украине

В Москву на Поклонную гору доставили танки Leopard 2A6 и T-72, захваченные российскими военными в ходе военной операции на Украине, передает ТАСС.

Эти танки станут экспонатами выставки Минобороны, которая откроется 1 мая перед Музеем Победы.

Телеканал «Звезда» уточняет, что прибывший в Москву танк Leopard был захвачен в ходе боев за Авдеевку. Танк эвакуировали из города в ДНР в середине апреля.

Кроме Leopard, на выставке также можно будет увидеть более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию.

Как выглядит захваченный российскими военными танк Leopard ВСУ
Политика

Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard в 2023 году, по подсчетам Süddeutsche Zeitung (SZ), Киев получил около 230 таких машин.

Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении Leopard в зоне военной операции. По оценке SZ, только во время попытки контрнаступления Киева летом 2023 года ВСУ потеряли более 20 танков.

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Теги
Москва Поклонная гора Минобороны танки танк Leopard Т-72
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