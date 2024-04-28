На Поклонную гору привезли захваченные на Украине танки Leopard и T-72

На Поклонную гору в Москве привезли захваченный на Украине танк Leopard

В Москву на Поклонную гору доставили танки Leopard 2A6 и T-72, захваченные российскими военными в ходе военной операции на Украине, передает ТАСС.

Эти танки станут экспонатами выставки Минобороны, которая откроется 1 мая перед Музеем Победы.

Телеканал «Звезда» уточняет, что прибывший в Москву танк Leopard был захвачен в ходе боев за Авдеевку. Танк эвакуировали из города в ДНР в середине апреля.

Кроме Leopard, на выставке также можно будет увидеть более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию.

Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard в 2023 году, по подсчетам Süddeutsche Zeitung (SZ), Киев получил около 230 таких машин.

Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении Leopard в зоне военной операции. По оценке SZ, только во время попытки контрнаступления Киева летом 2023 года ВСУ потеряли более 20 танков.