В ДНР упразднят министерство информации

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил ликвидировать министерство информации. Указ об упразднении ведомства опубликован на сайте главы региона.

«В связи с вхождением Донецкой народной республики в Российскую Федерацию и образованием в составе Российской Федерации нового субъекта <...> постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство информации ДНР», — говорится в тексте указа.

Процесс ликвидации ведомства должен быть завершен к 1 августа 2024 года.

Ликвидация действовавших региональных министерств, ведомств ДНР и других исполнительных органов власти происходит в рамках переформатирования системы госуправления в регионе по российским нормам. ДНР вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.

23 апреля Пушилин поручил до 1 сентября 2024 года упразднить администрацию главы ДНР. Через несколько дней он уволил Александра Костомарова с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР.