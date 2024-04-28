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Политика ,  
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В ДНР упразднят министерство информации

Глава ДНР Денис Пушилин поручил упразднить министерство информации республики

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил ликвидировать министерство информации. Указ об упразднении ведомства опубликован на сайте главы региона.

«В связи с вхождением Донецкой народной республики в Российскую Федерацию и образованием в составе Российской Федерации нового субъекта <...> постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство информации ДНР», — говорится в тексте указа.

Процесс ликвидации ведомства должен быть завершен к 1 августа 2024 года.

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ликвидация действовавших региональных министерств, ведомств ДНР и других исполнительных органов власти происходит в рамках переформатирования системы госуправления в регионе по российским нормам. ДНР вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.

23 апреля Пушилин поручил до 1 сентября 2024 года упразднить администрацию главы ДНР. Через несколько дней он уволил Александра Костомарова с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР.

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Денис Пушилин ДНР ликвидация
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