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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин уволил замруководителя своей администрации

Пушилин уволил Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Костомаров
Александр Костомаров (Фото: nac.gov.ru)

Александра Костомарова уволили с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

«Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой народной республики с 27 апреля 2024 года», — говорится в документе. Причина увольнения в указе не уточняется.

Костомаров занимал пост первого замруководителя администрации главы ДНР с июня 2022 года. С 2003 по 2005 год он работал на различных должностях в администрации Челябинска, затем — в региональном отделении партии «Единая Россия».

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В 2010 году Костомарова назначили начальником отдела в аппарате «Единой России» в Москве. Через два года он возглавил администрацию губернатора Архангельской области. Спустя несколько месяцев он перешел в правительство Подмосковья.

В 2019 году Костомаров занял должность заместителя губернатора Липецкой области. Через год его приняли на пост заместителя губернатора Ульяновской области. Костомаров покинул должность в октябре 2021 года. По данным «Коммерсанта», этому предшествовал жесткий разговор с губернатором Алексеем Русских.

Пушилин 23 апреля подписал указ, предписывающий до 1 сентября 2024 года упразднить администрацию главы ДНР. Согласно документу, создается ликвидационная комиссия, в нее войдет семь человек из числа чиновников администрации. Ее персональный состав пока не определен.

Ликвидация действовавших региональных министерств, ведомств ДНР и других исполнительных органов власти происходит в рамках переформатирования системы госуправления в регионе по российским нормам. ДНР вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.

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Денис Пушилин ДНР увольнение
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